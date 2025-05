Ex Dividende

Die Aktie des Autobauers Mercedes-Benz zeigt sich am Donnerstag deutlich tiefer. Grund dafür ist jedoch einzig der Dividendenabschlag.

Die Aktie von Mercedes-Benz wird am heutigen Donnerstag ex Dividende gehandelt. Bei der gestrigen Hauptversammlung von Mercedes-Benz wurde für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 Euro je Aktie beschlossen, die mit Wirkung zum heutigen Handelsbeginn aus dem Kurs der Aktie herausgerechnet wurde. Die Dividendenauszahlung an die Mercedes-Benz-Aktionäre erfolgt in der Regel kurze Zeit später.

Der Ex-Dividende-Handel beeinflusst den Aktienkurs der Mercedes-Benz-Aktie am Donnerstag optisch negativ: Im XETRA-Handel steht die Mercedes-Aktie zeitweise um 6,41 Prozent tiefer bei 50,53 Euro, was jedoch nur einem Abschlag von 3,43 Euro gegenüber dem Vortagesschluss entspricht. Das Papier konnte somit einen Teil des Dividendenabschlags in Höhe von 4,30 Euro bereits wieder wettmachen.

Insgesamt zahlt Mercedes-Benz 5,49 Milliarden Euro in Form von Dividenden an seine Anleger aus. Damit wurde die Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr leicht um 1,26 Prozent reduziert.

Redaktion finanzen.net