SDAX-Papier KSB SE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet KSB SE Anlegern eine Freude

Dividenden-Ausschüttung

Es wurde beschlossen, Aktionären eine Dividende auszuschütten.

Im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Wert KSB SE am 08.05.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 26,76 EUR je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 1,90 Prozent. Alles in allem schüttet KSB SE 45,80 Mio. EUR an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 33,22 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Via XETRA beendete der KSB SE-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 784,00 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von KSB SE, demnach wird die KSB SE-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der KSB SE-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. KSB SE verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 4,46 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 4,51 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Kurs von KSB SE via XETRA 293,97 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 303,65 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von KSB SE

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 31,00 EUR aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,92 Prozent sinken.

KSB SE-Schlüsseldaten

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens KSB SE beläuft sich aktuell auf 1,424 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie KSB SE weist aktuell ein KGV von 8,91 auf. 2024 setzte KSB SE 2,965 Mrd. EUR um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 67,32 EUR.

Redaktion finanzen.net