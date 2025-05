Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 startet mit klaren Gewinnen

Heute im Fokus

Alphabet A-Aktien sacken ab: Apple testet KI-Suche in seinem Browser. Barrick Gold mit Gewinnsprung. Schaeffler schrumpft beim Umsatz. AUTO1 hat Ergebnisprognose nach starkem Q1 erhöht. Klöckner & Co peilt höheres Ergebnis im zweiten Quartal an. Goldpreis belastet: Entspannung im Zollkonflikt drückt Kurs. Jungheinrich will kräftig wachsen und profitabler werden. Fresenius-Quartalsergebnis überrascht positiv.