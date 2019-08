Donnerstag an der Börse: 10 Fakten

Der DAX steht rund eine Stunde vor Börseneröffnung 0,5 Prozent tiefer bei 12.129,50 Punkten.

2. Börsen in Asien mit roten Vorzeichen

Der japanische Leitindex Nikkei notiert derzeit 0,11 Prozent tiefer bei 21.497,32 Zählern.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland gibt 0,87 Prozent auf 2.907,11 Einheiten ab, während der Hang Seng in Hongkong 0,80 Prozent auf 27.554,98 Punkte verliert.

3. Siemens verfehlt Gewinnerwartungen und wird pessimistischer für das Gesamtjahr

Der Technologiekonzern Siemens bekommt die Eintrübung in seinen Schlüsselmärkten zu spüren und zeigt sich für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 etwas pessimistischer. Zur Nachricht

4. US-Notenbank Fed senkt Leitzins zum ersten Mal seit über 10 Jahren

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat am Mittwochabend an der Zinsschraube gedreht. Zur Nachricht

5. QUALCOMM-Ausblick enttäuscht Anleger - Aktie verliert

Der Chipkonzern QUALCOMM hat die Börse mit seinem Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht. Zur Nachricht

6. Evonik mit Gewinneinbruch: Prognose trotzdem bekräftigt

Der Chemiekonzern Evonik hat im zweiten Quartal das schwächere Konjunkturumfeld zu spüren bekommen: Bei leicht sinkenden Erlösen verzeichnete der MDAX-Konzern einen Gewinneinbruch. Zur Nachricht

7. Zalando übertrifft Erwartungen und blickt optimistischer in die Zukunft

Der Onlinehändler Zalando gewinnt immer mehr Kunden und zeigt sich für das Gesamtjahr noch optimistischer als bisher. Zur Nachricht

8. BMW verzeichnet Gewinneinbruch trotz Umsatzplus

BMW hat im zweiten Quartal trotz höherer Umsätze und steigender Autoverkäufe einen Gewinneinbruch verzeichnet. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 64,38 US-Dollar. Das waren 67 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 71 Cent auf 57,87 Dollar.

10. Nach Fed-Zinsentscheid: Euro rutscht auf tiefsten Stand seit Mai 2017

Der Euro ist am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung fiel im asiatischen Handel bis auf 1,1034 Dollar - so wenig hatte der Euro zuletzt im Mai 2017 gekostet.

