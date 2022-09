Swatch-Aktie klettert: Barclays passt Kursziel für Swatch an

In unsicheren Zeiten empfehle es sich, auf besonders exklusive Marken zu setzen, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie zur Luxuswarenbranche. Getreu diesem Motto empfiehlt die Expertin die Papiere des "High-End"-Modekonzerns Hermes und stuft den Uhrenhersteller Swatch ab. Die Schweizer böten die offensichtlichste Möglichkeit, auf den chinesischen Markt zu setzen, der aber von der Pandemie angeschlagen bleibe. Die Expertin sieht daher das Umsatzziel gefährdet.

Im Schweizer Handel legen Swatch-Aktien zeitweise um 0,40 Prozent auf 225,00 Franken zu.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2022 / 04:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2022 / 04:50 / GMT

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Goran Bogicevic / Shutterstock.com