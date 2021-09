Compleo Charging-Aktie unter Druck wegen Commerzbank-Abstufung

Am späten Vormittag fielen die Compleo Charging Solutions -Titel um fast fünf Prozent auf 97,40 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit fast einem Monat. Am Vortag war der Kurs nach den vorgestellten Halbjahreszahlen schon um letztlich 2,8 Prozent gefallen.

Analyst Michael Junghans hat nun sein Votum für den Hersteller von Elektroauto -Ladestationen von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel reduzierte er von 115 auf 100 Euro, was aktuell nur noch wenig Potenzial verspricht. Der Experte verwies in seiner Studie auf die Halbjahreszahlen, die auf operativer Ebene enttäuschend gewesen seien. Er sieht nun das Umsatzziel für 2021 in Gefahr. Kurzfristig sei das Verhältnis von Chancen und Risiken weniger vorteilhaft.

