Akatsuki Eazima stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,53 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde auf 42,06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 31,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Akatsuki Eazima hat am 06.07.2023 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2023 abgelaufen war.

