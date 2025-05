Asiens Börsen in Grün -- Super Micro enttäuscht bei Umsatz und Gewinn -- Vonovia steigert Gewinne zweistellig -- AMD überzeugt mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Lucid im Fokus

Unter dem Eindruck vieler Unternehmenszahlen sowie einem Paukenschlag aus Berlin hielten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zurück.

Zwar eröffnete der DAX etwas höher, er fiel anschließend aber tief in rotes Terrain. Dabei rutschte er zeitweise auch unter die runde Marke von 23.000 Punkten. Im weiteren Verlauf reduzierte das Börsenbarometer die Abgaben und ging letztlich 0,41 Prozent schwächer bei 23.249,65 Zählern aus dem Handel.

Auch der TecDAX drehte im Verlauf deutlich ins Minus, wohingegen er anfänglich noch leicht gestiegen war. Er sackte schlussendlich 1,15 Prozent auf 3.701,42 Stellen ab.

Anleger warten weiter auf erste Erfolgsmeldungen bei den globalen Verhandlungen über die von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle. Bei der Commerzbank hält man es für wahrscheinlich, dass Trump seinem Ruf als "Dealmaker" letztlich gerecht werde.

Neben Trumps Zollpolitik rückte am Dienstag aber auch die Wahl von Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler in den Mittelpunkt. Der CDU-Chef war bei der Kanzlerwahl im Bundestag im ersten Wahlgang völlig überraschend durchgefallen, obwohl die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD zusammen eigentlich die absolute Mehrheit besitzen. Die Sitzung des Bundestages wurde daraufhin unterbrochen, die Fraktionen hatten anschließend über das weitere Vorgehen beraten. Die Nicht-Wahl von Merz sorgte unter Anlegern für Unsicherheit. Am frühen Nachmittag wurde ein zweiter Wahlgang für Merz noch für den heutigen Dienstag angesetzt. Hier wurde Merz zweiten Wahlgang dann gewählt.

Ferner lief die Berichtssaison auf Hochtouren, unter anderem mit den Ergebnissen der DAX-Unternehmen Zalando, Fresenius Medical Care (FMC), Continental sowie MTU.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken