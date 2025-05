Schuldenschnitt angestrebt

Bei Weight Watchers haben die Abnehmmedikamente der Konkurrenz für einen Geschäftseinbruch gesorgt. Der Abnehm-Spezialist zieht nun die Konsequenzen und beantragt Gläubigerschutz.

Werte in diesem Artikel

• Weight Watchers meldet Insolvenz an

• Transformation und Schuldenschnitt angestrebt

• WW-Aktie bricht ein



Wer­bung Wer­bung

"Weight Watchers ergreift strategische Maßnahmen zur Tilgung von 1,15 Milliarden US-Dollar Schulden und stärkt damit seine Finanzlage für langfristiges Wachstum und Profitabilität." Mit diesem Satz startet die jüngste Pressemitteilung von Weight Watchers, in deren Rahmen der US-Konzern seine Insolvenzanmeldung bestätigt.

Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt

Weight Watchers gab am Dienstag bekannt, Insolvenz nach dem US-amerikanischen Chapter 11-Verfahren zu beantragen. Auf diesem Weg will das Unternehmen einen Schuldenschnitt erreichen, um sich auf die Umstellung auf Telemedizin zu konzentrieren.

Den WW-Angaben zufolge wird das Vorhaben von fast drei Viertel der Gläubiger unterstützt. Innerhalb der nächsten 45 Tage will man das Verfahren zu einem Abschluss bringen.

Wer­bung Wer­bung

Geschäftsbetrieb bleibt unverändert

Auch während des Insolvenzverfahrens soll der Geschäftsbetrieb ohne Auswirkungen auf die über drei Millionen Mitglieder weltweit weiterlaufen, bestätigte das Unternehmen. Es werde keine Auswirkungen auf die Mitglieder oder die Programme geben, die sie zur Unterstützung ihrer Gewichtsmanagementziele nutzen. Auch das ganzheitliche Betreuungsmodell von Weight Watchers - einschließlich des führenden ärztlich empfohlenen Abnehmprogramms, des Telemedizin-Angebots mit Zugang zu Adipositas-spezialisierten Ärzten und verschreibungspflichtigen Abnehmmedikamenten sowie virtueller und persönlicher Workshops - bleibe während des Reorganisationsprozesses voll funktionsfähig.

WW-Aktie bricht ein

Ob das Unternehmen mit seinem Transformationsplan und dem geplanten Ausbau des Telemedizin-Geschäfts, das im ersten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von 57 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt hatte, erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Medikamente wie Ozempic oder Wegowy sind ein Problem für das klassische Diät-Modell der Firma, weshalb Weight Watchers versucht , über die hauseigene Telemedizin-Plattform auch selbst am Geschäft mit den Abnehmspritzen teilzuhaben.

An der Börse kamen die News zunächst nicht gut an: Die ohnehin stark gebeutelte Aktie von WW bricht an der NASDAQ vorbörslich um 54,43 Prozent auf 0,3600 US-Dollar ein.

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX