Fahrvermittler mit Zahlen

Mit Spannung hatten Anleger auf die Vorlage des Quartalsberichtes von Uber gewartet. Am Mittwoch war es dann soweit.

Uber hat in seinem ersten Geschäftsquartal 2025 wieder in die Gewinnzone vorrücken können. Nachdem das EPS im Vorjahreszeitraum bei -0,310 US-Dollar gelegen hatte, verdiente das Unternehmen in der aktuellen Berichtsperiode je Aktie 0,83 US-Dollar. Damit wurden die Analystenerwartungen, die zuvor bei einem Gewinn je Aktie von 0,508 US-Dollar gelegen hatten, deutlich übertroffen.

Beim Umsatz ging es ebenfalls aufwärts, dieser verbesserte sich von 10,13 Milliarden US-Dollar auf 11,52 Milliarden US-Dollar. Das lag allerdings unter den Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf 11,63 Milliarden US-Dollar belaufen hatten.

Die Uber-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NYSE 5,69 Prozent auf 80,95 US-Dollar schwächer.



