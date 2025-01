Gemeinsame Initiative

Im Rahmen einer neuen gemeinsamen Initiative wollen Uber und NVIDIA künftig ihre Kompetenzen und Ressourcen bündeln, um die KI-gestützte autonome Fahrtechnologie kräftig voranzutreiben. Zudem kündigte Uber ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm im Milliardenwert an.

• Uber und NVIDIA arbeiten zusammen an autonomer Technologie

• Uber kündigt beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm an

• NVIDIA- und Uber-Aktien steigen



Der US-Fahrdienstvermittler Uber und der Chipriese NVIDIA arbeiten künftig gemeinsam an neuen Lösungen, um die Entwicklung von KI-gestützter autonomer Fahrtechnologie voranzutreiben, wie die Unternehmen kürzlich bekanntgaben. Dabei profitieren die Unternehmen einerseits von der riesigen und reichhaltigen Datenquelle von Uber, die durch Millionen von Fahrten täglich stetig wächst, sowie andererseits von Plattformen und der Cloud von NVIDIA.

Neue gemeinsame Initiative

"Generative KI wird die Zukunft der Mobilität vorantreiben und sowohl umfangreiche Daten als auch sehr leistungsstarke Rechenleistung erfordern. Durch die Zusammenarbeit mit NVIDIA sind wir zuversichtlich, dass wir dazu beitragen können, den Zeitplan für sichere und skalierbare autonome Fahrlösungen für die Branche zu beschleunigen", wird Dara Khosrowashu, CEO von Uber, in der entsprechenden Pressemitteilung zitiert. Konkret sieht die Zusammenarbeit vor, die reichhaltigen Daten von Uber mit der NVIDIA Cosmos Plattform sowie der NVIDIA DGX Cloud zu kombinieren, um daraus letztendlich noch effizienter stärkere Modelle zu erstellen.

"Uber ist einer der ersten Mobilitätsführer, der diese Plattform nutzt, um die Entwicklung und Bereitstellung physischer KI-Systeme wie AVs zu beschleunigen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Uber, um das AV-Ökosystem mit Cosmos und DGX Cloud zu stärken", betonte Norm Marks, Vice President of Automotive bei NVIDIA.

Uber kündigt Aktienrückkaufprogramm an

Neben der Zusammenarbeit mit NVIDIA gab Uber jüngst außerdem ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar bekannt. Dazu habe Uber eine Vereinbarung mit der Bank of America getroffen, als Teil seiner zuvor angekündigten Genehmigung zum Aktienrückkauf im Wert von 7,0 Milliarden US-Dollar nun Stammaktien über 1,5 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen.

"Wir gehen mit beträchtlichem Schwung in das Jahr 2025 und erwarten, dass wir unsere freien Cashflows weiterhin deutlich steigern werden, was es uns ermöglicht, unseren Aktionären bedeutendes Kapital zurückzugeben und gleichzeitig weiterhin in Wachstum zu investieren", wird Chief Financial Officer Prashanth Mahendra-Rajah in der entsprechenden Pressemeldung wiedergegeben. "Unsere Aktie ist im Verhältnis zur Stärke unseres Geschäfts unterbewertet, und wir planen daher, unsere Rückkäufe im Rahmen der bestehenden Genehmigung zu beschleunigen. Dieses ASR stellt einen wertsteigernden Kapitaleinsatz dar, der über ein Prozent unserer Marktkapitalisierung abzieht."

Uber-Aktie und NVIDIA-Aktie profitieren

Anleger reagieren erfreut auf diese Neuigkeiten. Während die Uber-Aktie im gestrigen NYSE-Handel bereits um 2,66 Prozent ansteigen konnte auf letztendlich 66,31 US-Dollar, standen die Papiere auch im vorbörslichen Geschäft noch 2,52 Prozent im Plus bei zuletzt 67,98 US-Dollar. Ähnlich sieht es bei der NVIDIA-Aktie aus: Nach einem Kurszuwachs von 3,43 Prozent auf 149,43 US-Dollar am Montag an der NASDAQ, geht es vorbörslich um weitere 1,12 Prozent nach oben auf 151,10 US-Dollar nach oben.

