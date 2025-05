Ausblick: Enel präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 5 Jahren eingefahren

Minuszeichen in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Heute im Fokus

Alphabet A-Aktien sacken ab: Apple testet KI-Suche in seinem Browser. Barrick Gold mit Gewinnsprung. Schaeffler schrumpft beim Umsatz. AUTO1 hat Ergebnisprognose nach starkem Q1 erhöht. Klöckner & Co peilt höheres Ergebnis im zweiten Quartal an. Goldpreis belastet: Entspannung im Zollkonflikt drückt Kurs. Jungheinrich will kräftig wachsen und profitabler werden. Fresenius-Quartalsergebnis überrascht positiv.