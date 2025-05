Jefferies & Company Inc.

Enel Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,60 Euro belassen. Mit den Kennziffern befinde sich der Versorger auf gutem Weg zu den bestätigten Jahreszielen, schrieb Arturo Muruna in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Trotz des schwierigen Markt- und geopolitischen Umfelds halte er an seiner konstruktiven Einschätzung fest, die von einer hohen Visibilität gestützt werde./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 14:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / 14:42 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com