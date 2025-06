Aktien Europa Schluss: Verunsicherte Anleger sorgen für Verluste

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag unter Verunsicherung der Investoren angesichts der unklaren Aussichten im Nahost-Krieg gelitten. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,95 Prozent und schloss bei 5.288,68 Punkten. Seit Wochen pendelt der Index um die Marke von 5.350 Zählern.

Am Vortag war noch in der Hoffnung auf einen zeitlich begrenzten Krieg zwischen Israel und dem Iran Erholung angesagt gewesen. Auch die Erwartung, dieser belaste die globale Wirtschaft nicht übermäßig, stützte. Dass US-Präsident Donald Trump den G7-Gipfel in Kanada vorzeitig verließ und gleichzeitig zur Flucht aus der iranischen Hauptstadt Teheran aufrief, sorgte am Dienstag für Nervosität an den Börsen.

Außerhalb des Euroraums verlor das Londoner Börsenbarometer FTSE 100 0,46 Prozent auf 8834,03 Zähler. Der Schweizer SMI beendete den Handel in Zürich 0,69 Prozent tiefer bei 12.007,06 Punkten./bek/he