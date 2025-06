Aktien New York Schluss: Verluste - Sorgen um Krieg in Nahost nehmen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die sich zuspitzende Lage in Nahost und die Unsicherheit über das weitere Vorgehen der USA haben am Dienstag die US-Börsen belastet. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,70 Prozent auf 42.215,80 Punkte nach.

US-Präsident Donald Trump ist inmitten des Kriegs zwischen Israel und dem Iran mit seinem Team für nationale Sicherheit zusammengekommen. Aus dem Weißen Haus hieß es, Trump habe das Team im "Situation Room", dem streng gesicherten Lagezentrum der US-Regierungszentrale in Washington, für Beratungen versammelt. Für den weiteren Verlauf des Kriegs zwischen Iran und Israel gilt es als entscheidend, wie sich die USA verhalten werden.

Da Aktien mit höheren Risiken verbunden sind als Anlageklassen wie Staatsanleihen, Gold und Währungen, setzte die übliche Rotation aus risikoreichen in sicherere Werte ein. US-Staatsanleihen und der US-Dollar gewannen.

Der marktbreite Aktienindex S&P 500 verlor 0,84 Prozent auf 5.982,72 Zähler. Der von Technologiewerten dominierte NASDAQ 100 sank um 1,00 Prozent auf 21.719,08 Punkte./bek/he