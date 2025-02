Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 329,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 329,80 EUR nach oben. Bei 329,90 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 325,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 597.643 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 329,90 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 0,03 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR ab. Mit Abgaben von 27,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 15,14 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 322,14 EUR.

Allianz gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 6,54 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 5,12 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 42,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 65,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 25,06 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Schwacher Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Nachmittag

Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus

Allianz-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar