BBVA-Aktie dennoch tiefer: BBVA übertrifft Gewinnerwartungen

Der Überschuss sei um 30 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro gestiegen, teilte die im Eurozonen-Leitindex EuroSTOXX 50 notierte BBVA am Freitag in Madrid mit. Damit fiel das Ergebnis deutlich besser aus, als Experten erwartet hatten. Getrieben wurde der Anstieg von einem 40-prozentigen Plus beim Zinsüberschuss, also dem Ertrag aus dem Geschäft mit dem Leihen und Verleihen von Geld.

BBVA-Aktien fallen an der Börse in Madrid zeitweise um 2,89 Prozent auf 5,106 Euro zurück.

/zb/mis

MADRID (dpa-AFX)

