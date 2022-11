Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Mittwochnachmittag mit kräftigen Verlusten

Das Papier von Aurora Cannabis gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 9,4 Prozent auf 1,27 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Aurora Cannabis-Aktie bei 1,27 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,38 EUR. Bisher wurden heute 7.553 Aurora Cannabis-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2021 bei 7,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aurora Cannabis-Aktie 83,55 Prozent zulegen. Bei 1,05 EUR fiel das Papier am 11.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Aurora Cannabis ließ sich am 20.09.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,72 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aurora Cannabis ein EPS von -0,85 CAD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 50,22 CAD in den Büchern – ein Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aurora Cannabis 55,16 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 10.11.2022 erwartet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Aurora Cannabis möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -5,268 CAD je Aktie in den Aurora Cannabis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

US-Präsident Biden kündigt Marihuana-Entkriminalisierung an: Das bedeutet die politische Kehrtwende für Cannabis-Aktien

SynBiotic-Aktie, Aurora Cannabis-Aktie & Co. mit Kurssprung: Erlass von US-Präsident Joe Biden treibt Cannabis-Sektor an

Aurora Cannabis-Aktie knickt ein: Aurora Cannabis bleibt in der Verlustzone stecken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurora Cannabis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurora Cannabis Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurora Cannabis

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com