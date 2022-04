Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX fester -- BMW mit geringerem Absatz -- Gerresheimer steigert Umsatz und Gewinn -- Rubel steigt auf Vorkriegsniveau -- Aareal Bank, Eckert & Ziegler im Fokus

Absatz von Mercedes-Benz leidet unter Chip-Engpässen. Deutsche Unternehmen schütten 2022 offenbar so viele Dividenden aus wie nie zuvor. Covestro-CEO Steilemann soll zum Präsidenten des Chemieverbands berufen werden. CompuGroup Medical hält Dividende auf Vorjahresniveau. CS passt Abschlusszahlen für Geschäftsjahre 2020 bis 2021 an neue Struktur an. Rückzug aus Russland-Geschäft sorgt bei Shell für Milliarden-Abschreibungen.