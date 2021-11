Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis verteuert sich kräftig

Zuletzt wies die Aurora Cannabis-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 7,3 Prozent auf 6,64 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Aurora Cannabis-Aktie bisher bei 6,72 EUR. Bei 6,69 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 26.597 Aurora Cannabis-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2021 bei 18,40 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,04 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2021 erreicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Aurora Cannabis-Verlust in Höhe von -0,543 CAD je Aktie aus.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, NASDAQ, Bulgarien, Bats, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Aurora Cannabis macht weniger Verlust - Aurora Cannabis-Aktie freundlich

Ausblick: Aurora Cannabis stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Experten sehen langfristig viel Potenzial für Cannabis-Sektor

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com