Ausblick: Difference Capital Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Difference Capital Financial wird am 23.03.2021 die Bücher zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,138 CAD. Dies würde einen Gewinn von 27,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Difference Capital Financial -0,190 CAD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 35,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,0 Millionen CAD umgesetzt.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,403 CAD, gegenüber -0,797 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 44,0 Millionen CAD im Vergleich zu 59,8 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net