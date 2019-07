Ausblick: FB Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

FB Financial veröffentlicht am 22.07.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2019 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,697 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,30 Prozent auf 87,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 89,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,86 USD je Aktie, gegenüber 2,61 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 346,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 342,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net