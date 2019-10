Ausblick: MedMen informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aktien in diesem Artikel MedMen 1,09 EUR

2,88% Charts

News

Analysen

MedMen wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2019 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2019 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,123 CAD. Das entspräche einem Verlust von 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,041 CAD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 84,4 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 199,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 28,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,274 CAD im Vergleich zu -2,388 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 216,3 Millionen CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 54,4 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.net