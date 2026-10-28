BASF-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

Analyse im Fokus

28.10.26 11:28 Uhr

Die BASF-Aktie wurde von Bernstein Research einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Outperform" belassen. Der Chemiekonzern liefere den Optimisten wie den Pessimisten Argumente, schrieb James Hooper am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dem starken dritten Quartal mit einem überraschend hohen bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) und Barmittelzufluss stehe der Ausblick gegenüber, der trotz der angehobenen Zielspanne für diese Kennziffer ein enttäuschendes Schlussquartal beinhalte.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:11 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 51,49 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 18,47 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 543.543 BASF-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 20,9 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:07 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.