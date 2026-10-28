DAX 25.598 +0,0%ESt50 6.153 -0,2%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,85 +1,6%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.032 +0,5%Euro 1,1128 -0,0%Öl 115,2 +1,2%Gold 4.046 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Analyse im Fokus

BASF-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

BASF-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

Die BASF-Aktie wurde von Bernstein Research einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
51.67 EUR -0.37 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Outperform" belassen. Der Chemiekonzern liefere den Optimisten wie den Pessimisten Argumente, schrieb James Hooper am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dem starken dritten Quartal mit einem überraschend hohen bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) und Barmittelzufluss stehe der Ausblick gegenüber, der trotz der angehobenen Zielspanne für diese Kennziffer ein enttäuschendes Schlussquartal beinhalte.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:11 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 51,49 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 18,47 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 543.543 BASF-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 20,9 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:07 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Aktuelle BASF Aktie News

Werbung

BASF Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:26 BASF Outperform Bernstein Research
09:31 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:36 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 BASF Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 BASF Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.