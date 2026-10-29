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Experten-Analyse

UBS AG beurteilt BASF-Aktie mit Neutral

UBS AG beurteilt BASF-Aktie mit Neutral

UBS AG-Analyst Joshua Spector hat eine umfassende Analyse des BASF-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
53.58 EUR 1.01 EUR 1.92 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Joshua Spector überarbeitete am Mittwochabend nach dem unerwartet guten Quartalsbericht seine Schätzungen. Der Ausblick auf das vierte Quartal sei möglicherweise lediglich zurückhaltend. Insgesamt ändert er allerdings wenig an seinen Prognosen und wartet auf eine zyklisch stärkere Geschäftsdynamik.

Aktienanalyse online: Die BASF-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von BASF legte um 11:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 53,17 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 3,44 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 379.959 BASF-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 24,8 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

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Datum Rating Analyst
12:06 BASF Neutral UBS AG
09:51 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:26 BASF Outperform Bernstein Research
08:01 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 BASF Kaufen DZ BANK

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