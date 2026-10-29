UBS AG beurteilt BASF-Aktie mit Neutral

Experten-Analyse

29.10.26 12:07 Uhr

UBS AG-Analyst Joshua Spector hat eine umfassende Analyse des BASF-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Joshua Spector überarbeitete am Mittwochabend nach dem unerwartet guten Quartalsbericht seine Schätzungen. Der Ausblick auf das vierte Quartal sei möglicherweise lediglich zurückhaltend. Insgesamt ändert er allerdings wenig an seinen Prognosen und wartet auf eine zyklisch stärkere Geschäftsdynamik.

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Das Papier von BASF legte um 11:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 53,17 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 3,44 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 379.959 BASF-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 24,8 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.