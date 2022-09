Bed Bath & Beyond-Aktie an der NASDAQ nach Tod des CFOs zweistellig im Minus

• Bed Bath & Beyond-CFO beging wohl Selbstmord• Aktie gerät an der NASDAQ unter Druck• BBBY vor schwierigen Zeiten?

Die Bed Bath & Beyond-Aktie zeigt sich im Dienstagshandel an der NASDAQ weit abgeschlagen. Derzeit verliert das Papier 14,08 Prozent auf 7,41 US-Dollar.

Bed Bath & Beyond-CFO begeht wohl Selbstmord

Aktionäre zeigen sich erschrocken von der Tatsache, dass der Chief Financial Officer und Executive Vice President des US-Einzelhändlers, Gustavo Arnal, am Freitag scheinbar Selbstmord beging. Der 52-Jährige stürzte am Freitag aus dem 18. Stock eines Hochhauses in Manhattan, New York. Nun hat der Gerichtsmediziner mitgeteilt, den tragischen Vorfall als Suizid einzustufen. Die gesamte Organisation sei "zutiefst traurig über diesen schockierenden Verlust", wie Bed Bath & Beyond in einer Mitteilung bekanntgab. "Unser Fokus liegt darauf seine Familie und sein Team zu unterstützen, und unsere Gedanken begleiten sie in der traurigen und schwierigen Zeit", kommentierte Harriet Edelman, unabhängige Vorsitzende des Board of Directors den Vorfall.

Bed Bath & Beyond vor schwierigen Zeiten?

Erst vor kurzem war bekannt geworden, dass Bed Bath & Beyond einen Sparkurs einschlagen wolle, welcher auch Entlassungen und Ladenschließungen beinhaltet. Wie Barron's berichtet, haben in der vergangenen Woche außerdem andere Führungspersönlichkeiten, unter anderem COO John Hartmann, das Unternehmen verlassen - und das nachdem erst im Juni CEO Mark Tritton durch Interims-Chefin Sue Gove ersetzt wurde.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Pavone / Shutterstock.com