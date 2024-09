Beteiligung verringert

Banco Santander macht Anteile an seiner polnischen Tochter zu Geld.

Werte in diesem Artikel

Wie die spanische Bank mitteilte, verkauft sie einen Anteil in Höhe von 5,2 Prozent an der Santander Bank Polska für 575 Millionen Euro, womit ihre Beteiligung auf 62,2 Prozent fällt. Es wird erwartet, dass der Erlös in organische Wachstumsmöglichkeiten und zusätzliche Aktienrückkäufe fließen wird.

Santander will 5,3 Millionen Aktien zu 463 Zloty das Stück platzieren. Das entspricht einem Abschlag von 7,9 Prozent auf den Schlusskurs der Santander Bank Polska am Dienstag von 502,80 Zloty. Der Verkauf soll laut Santander am Freitag abgeschlossen werden.

Der Verkauf werde den Freefloat von Santander Bank Polska sowie die Liquidität der Aktie und ihr Gewicht in relevanten Aktienindizes erhöhen, so die spanische Bank.

Santander will langfristig Mehrheitseigentümer der polnischen Bank bleiben. Laut bis 2026 ausgelegtem Strategieplan soll Santander Bank Polska unter den drei Banken des Landes mit der höchsten Eigenkapitalrendite sein.

MADRID (Dow Jones)