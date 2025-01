BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zeigt sich am Montagvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 0,130 EUR nach oben.

Um 09:20 Uhr konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,130 EUR. In der Spitze legte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,139 EUR zu. Mit einem Wert von 0,124 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.550 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.02.2024 markierte das Papier bei 0,255 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 48,919 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,077 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 69,935 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 29.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,02 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,13 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 1,44 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2025 erfolgen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net