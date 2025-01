BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets macht am Freitagnachmittag Boden gut

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 0,134 EUR.

Um 15:44 Uhr konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 2,0 Prozent auf 0,134 EUR. Bei 0,134 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,112 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 3.510 Stück.

Am 14.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,256 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 91,330 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,078 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,480 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.11.2024 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,13 Mio. CAD ausgewiesen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD ausweisen wird.

