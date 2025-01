Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gibt am Mittag nach

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 38,05 EUR ab.

Die Bijou Brigitte-Aktie wies um 12:00 Uhr Verluste aus. Im Stuttgart-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 38,05 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 37,80 EUR. Bei 38,30 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 20 Bijou Brigitte-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.05.2024 auf bis zu 44,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.08.2024 bei 31,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 18,27 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals präsentierte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 89,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

