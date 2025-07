BrainChip Aktie News: BrainChip stabilisiert sich am Montagvormittag

BrainChip Aktie News: Anleger schicken BrainChip am Freitagnachmittag ins Plus

BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Freitagvormittag südwärts

BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag billiger

Heute im Fokus

secunet-Umsatz steigt deutlich an. Clara rudert zurück - Quantencomputing-Fantasie geplatzt. Neues Produktionszentrum treibt DroneShield-Aktie auf Rekordhoch. Credit Agricole will Anteil an Banco BPM auf über 20 Prozent erhöhen. Bayer erhält US-Zulassung für Kerendia gegen bestimmte Herzerkrankung. thyssenkrupp Steel läutet tiefgreifenden Umbau ein - mit kräftigen Lohneinbussen für Stahlarbeiter. Drägerwerk-Gewinn bricht ein.