BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von BrainChip gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BrainChip-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 4,3 Prozent auf 0,110 EUR ab.

Das Papier von BrainChip befand sich um 11:50 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 4,3 Prozent auf 0,110 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BrainChip-Aktie bis auf 0,108 EUR. Mit einem Wert von 0,115 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 258.478 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 149,636 Prozent hinzugewinnen. Am 04.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,085 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 22,727 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 01.09.2026.

Laut Analysten dürfte BrainChip im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net