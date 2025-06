BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 0,112 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 0,112 EUR zu. Die BrainChip-Aktie legte bis auf 0,112 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,107 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 19.504 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 59,323 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR. Abschläge von 23,903 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Voraussichtlich am 02.09.2025 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BrainChip.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

