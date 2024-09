Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE fällt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 66,76 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 66,76 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,30 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 90.841 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,50 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,24 EUR. Dieser Wert wurde am 14.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,12 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,14 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 13.08.2024 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,89 Prozent auf 4,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Brenntag SE am 12.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,74 EUR fest.

