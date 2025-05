Chinas Staatschef Xi Jinping besucht Russland

MOSKAU (dpa-AFX) - Als ranghöchster Staatsgast beim russischen Gedenken an den Sieg im Zweiten Weltkrieg beginnt der chinesische Präsident Xi Jinping am Mittwoch einen viertägigen Besuch in Moskau. Bei Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin soll es nach Angaben des Kremls um den Bau einer lange geplanten zweiten Gasexportleitung nach China gehen. Internationale Themen seien der Krieg in der Ukraine und die Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen Russland und den USA.

Xi als Gast bei Militärparade

Diese Begegnungen zwischen Putins und Xi sollen am Donnerstag stattfinden, wie Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow sagte. Am Freitag ist der chinesische Staatschef Gast bei der geplanten großen Militärparade in Moskau. Russland feiert damit den Tag des Sieges, erinnert an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren 1945.

Bei dem Besuch ist die Unterzeichnung mehrerer Verträge auf Regierungsebene vorgesehen. Je mehr sich Russland mit dem Westen entzweit hat, desto mehr setzt es auf seine strategische Partnerschaft mit China. Im vergangenen Jahr stieg das bilaterale Handelsvolumen offiziellen Angaben nach auf 245 Milliarden Dollar (derzeit 216 Milliarden Euro)./fko/DP/jha