Continental Aktie News: Continental am Nachmittag kaum bewegt

Die Aktie von Continental zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Continental-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 59,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Continental-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 59,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 59,72 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,38 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,72 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 125.616 Aktien.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 32,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2024 bei 51,58 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 14,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,21 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,56 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 08.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,03 Prozent auf 9,79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,70 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

