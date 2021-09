Continental Aktie News: Continental tritt auf der Stelle

Die Continental-Aktie kam im Stuttgart-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 111,60 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der stabilen Werten im DAX, der zurzeit bei 15.701 Punkten liegt. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 112,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 111,48 EUR. Bei 112,08 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 233 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2021 bei 132,58 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,36 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2020 erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 133,00 EUR an. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,27 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

