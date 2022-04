Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag freundlich

Das Papier von Continental konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 66,14 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 66,94 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 263.161 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 118,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,25 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,78 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 16,48 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 91,31 EUR.

Am 09.03.2022 hat Continental die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 5.599,30 EUR, gegenüber 10.895,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 48,61 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Continental am 11.05.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 09.05.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 9,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

