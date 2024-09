Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Covestro. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 55,14 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 55,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 55,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.382 Covestro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,57 EUR am 02.02.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 19,17 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,00 EUR.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,72 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,69 Mrd. EUR.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Am 04.11.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2025 2,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

