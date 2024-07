Covestro Aktie News: Covestro am Freitagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 54,76 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Covestro-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 54,76 EUR. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 55,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 54,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 104.396 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,20 EUR an. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 0,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,61 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Covestro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,239 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,38 EUR.

Am 30.04.2024 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3,51 Mrd. EUR, gegenüber 3,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,22 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,741 EUR fest.

