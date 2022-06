Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit Verlusten

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 07.06.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 43,53 EUR. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 43,43 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 301.212 Covestro-Aktien.

Bei einem Wert von 60,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 27,74 Prozent Luft nach oben. Am 09.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 59,88 EUR an.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie vermeldet. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.683,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.307,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Covestro am 02.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 27.07.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,57 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Was Analysten von der Covestro-Aktie erwarten

