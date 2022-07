Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Um 08.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 33,11 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,00 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 951.012 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2021 bei 60,24 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,04 Prozent hinzugewinnen. Am 06.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 30,73 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 7,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 59,79 EUR angegeben.

Covestro veröffentlichte am 03.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 2,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.683,00 EUR – ein Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 3.307,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2022 erfolgen. Am 27.07.2023 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

