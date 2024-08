Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 53,06 EUR.

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 53,06 EUR nach. Bei 52,86 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.764 Covestro-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,66 EUR erreichte der Titel am 09.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 4,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 16,00 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,181 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 58,00 EUR.

Am 30.07.2024 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,24 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3,69 Mrd. EUR, gegenüber 3,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,81 Prozent präsentiert.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Laut Analysten dürfte Covestro im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,420 EUR einfahren.

