Covestro Aktie News: Covestro verzeichnet kaum Ausschläge

Die Covestro-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 57,48 EUR. So zählt das Wertpapier zu den seitwärts tendierenden Werten im DAX, der bislang bei 15.935 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 57,62 EUR Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,16 EUR nach. Bei 57,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 235.061 Covestro-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2021 auf bis zu 63,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Bei 49,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.11.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,33 EUR je Covestro-Aktie an. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 6,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Die Produkte und Anwendungslösungen des Unternehmens stecken in nahezu allen Produkten des modernen Lebens. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus den Sektoren Automobil, Bauen und Elektronik sowie aus der Möbel-, Sport- und Textilindustrie. Covestro bietet über 2.000 Werkstoffe und Lösungen; dazu gehören beispielsweise der Hochleistungskunststoff Polycarbonat sowie verschiedene Klebstoffe, Lacke oder Bindemittel. Das Unternehmen betreibt etwa 30 Standorte in Europa, Asien und Amerika. Covestro entstand aus der Abspaltung des Geschäftsbereichs Bayer MaterialScience von der Bayer AG.

