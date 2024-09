Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochvormittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 56,38 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,0 Prozent auf 56,38 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 56,38 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.330 Covestro-Aktien.

Am 28.08.2024 markierte das Papier bei 56,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,57 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,95 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 30.07.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,69 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,447 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

