Covestro Aktie News: Covestro am Montagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Covestro gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 53,64 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 53,64 EUR ab. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,46 EUR ab. Bei 53,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.250 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,66 EUR an. Mit einem Zuwachs von 3,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 16,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,00 EUR.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,420 EUR ausweisen wird.

