Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 55,44 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 55,44 EUR ab. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,40 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 56,34 EUR. Bisher wurden heute 231.535 Covestro-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,90 EUR erreichte der Titel am 28.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Bei einem Wert von 44,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,00 EUR an.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Covestro.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Covestro-Verlust in Höhe von -0,447 EUR je Aktie aus.

