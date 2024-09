Covestro Aktie News: Covestro zieht am Vormittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 56,16 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 56,16 EUR. Bei 56,34 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 56,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 26.546 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei 56,90 EUR erreichte der Titel am 28.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 1,32 Prozent Luft nach oben. Am 02.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,57 EUR ab. Abschläge von 20,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,00 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 30.07.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,24 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,72 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,69 Mrd. EUR.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 29.10.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Covestro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,447 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Covestro-Aktien legen zu - Warten auf mögliche Adnoc-Offerte

XETRA-Handel: Anleger lassen LUS-DAX nachmittags steigen