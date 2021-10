Covestro Aktie News: Covestro ohne große Veränderung

Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Covestro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 58,86 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der stabilen Werten im DAX, der zurzeit bei 15.146 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Covestro-Aktie bei 58,86 EUR. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 58,86 EUR ein. Bei 58,86 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 50 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2021 bei 63,10 EUR. Am 28.10.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,89 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 69,23 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,47 EUR je Covestro-Aktie.

Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Die Produkte und Anwendungslösungen des Unternehmens stecken in nahezu allen Produkten des modernen Lebens. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus den Sektoren Automobil, Bauen und Elektronik sowie aus der Möbel-, Sport- und Textilindustrie. Covestro bietet über 2.000 Werkstoffe und Lösungen; dazu gehören beispielsweise der Hochleistungskunststoff Polycarbonat sowie verschiedene Klebstoffe, Lacke oder Bindemittel. Das Unternehmen betreibt etwa 30 Standorte in Europa, Asien und Amerika. Covestro entstand aus der Abspaltung des Geschäftsbereichs Bayer MaterialScience von der Bayer AG.

