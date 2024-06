Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 50,52 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 50,52 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 50,50 EUR. Bei 50,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.143 Covestro-Aktien.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 8,27 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 21.06.2023 auf bis zu 37,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 35,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,367 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.04.2024. Das EPS lag bei -0,19 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,857 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

